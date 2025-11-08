Haberler

Kayseri'de Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Öldü

Kayseri'de Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, M.A.Y. ile O.D. arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateşte O.D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada M.A.Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği O.D. hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana geldi. M.A.Y. ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y pompalı tüfekle O.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği O.D. ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı O.D., ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Polis ekipleri, M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
O kentte acı olay! Hamile kadın ölü bulundu

O kentte acı olay! Hamile kadın ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.