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Kayseri'de polisten kaçarken hareket halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan bir otomobilde şoför değişikliği yaparak kaçmaya devam eden 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilere çeşitli suçlardan toplamda 17 bin 748 lira ceza kesildi.