Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattaki balkondan atlayarak yaralanan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattaki balkondan atlayarak yaralanan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde gece uygulamasında kendisini durduran bekçilere silah çekip, havaya bir el ateş ettikten sonra kaçan O.G'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen firari hükümlü O.G'nin saklandığı adresi tespit eden polisler, 6 ekiple operasyon düzenledi.

Kapı çalındığı esnada ekipleri fark eden O.G, birinci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Ayağında kırıklar oluşan firari hükümlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda, hükümlünün kullandığı havalı tabanca da ele geçirildi.

Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title