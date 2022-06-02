Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı - Haberler

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Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak kelepçelenen 2 zanlı, kalabalıktan faydalanarak kaçtı.

Polisin şüphelileri kovaladığını fark eden ERÜ Tıp Fakültesinde görevli jandarma, 2 zanlıyı yakaladı.

Zanlılar, polis ekiplerine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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