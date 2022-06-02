Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı - Haberler

Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak kelepçelenen 2 zanlı, kalabalıktan faydalanarak kaçtı. Polisin şüphelileri kovaladığını fark eden ERÜ Tıp Fakültesinde görevli jandarma, 2 zanlıyı yakaladı. Zanlılar, polis ekiplerine teslim edildi. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Erciyes Kayseri Güncel Haberler

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