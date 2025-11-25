Kayseri'de Polisten Kaçan Otomobil Takla Attı, Silahlar Ele Geçirildi

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobilde yapılan aramada ise tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Kaza saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde meydana geldi. Denetleme yapan polis ekipleri, Furkan Y. yönetimindeki 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü bölgeden kaçtı. Takibe alınan otomobil yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Y. ile yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan otomobil, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde yapılan aramada tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.