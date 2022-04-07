Kayseri'de polisler 250 fidanı toprakla buluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Polis Haftası dolayısıyla 250 fidan dikti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nce Kızık Göller mevkisinde düzenlenen etkinlikte 250 polis, oluşturulan hatıra ormanına diktikleri sedir fidanına can suyu verdi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yaptığı açıklamada, Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünde hem bölgeyi ağaçlandırdıklarını hem de insanlara örnek olduklarını belirterek, "10 Nisan'a kadar farklı faaliyetlerimiz olacak. Bugün ilk etapta 250 fidan dikiyoruz, 1750 fidanı daha toprakla buluşturacağız. Bu bölgenin tamamını yeşillendireceğiz. 250 personelimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Diğer etaplarda tüm personelimizle buraya fidan dikeceğiz." ifadelerini kullandı.