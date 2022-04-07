Kayseri'de polisler 250 fidanı toprakla buluşturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de polisler 250 fidanı toprakla buluşturdu

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de polisler 250 fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Polis Haftası dolayısıyla 250 fidan dikti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Polis Haftası dolayısıyla 250 fidan dikti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nce Kızık Göller mevkisinde düzenlenen etkinlikte 250 polis, oluşturulan hatıra ormanına diktikleri sedir fidanına can suyu verdi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yaptığı açıklamada, Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünde hem bölgeyi ağaçlandırdıklarını hem de insanlara örnek olduklarını belirterek, "10 Nisan'a kadar farklı faaliyetlerimiz olacak. Bugün ilk etapta 250 fidan dikiyoruz, 1750 fidanı daha toprakla buluşturacağız. Bu bölgenin tamamını yeşillendireceğiz. 250 personelimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Diğer etaplarda tüm personelimizle buraya fidan dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title