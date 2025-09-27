Haberler

Kayseri'de Polisle Kaçış: 2 Polis Yaralandı

Kayseri'de dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis aracına çarparak 2 polisin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili sağlık ekipleri devreye girdi.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı, 2 polis yaralandı.

Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Sivas Bulvarı'nda B.Y'nin (29) kullandığı 38 AKN 680 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan sürücü Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.Y. ile iki polis hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
