Kayseri'de Polisin Takibi Sonucu Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, yapılan takip ile otomobilde uyuşturucuyla yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kama ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, yapılan takip ile otomobilde uyuşturucuyla yakalandı.

Melikgazi ilçesinde, saat 22.00 sıralarında polis ekipleri devriye atarken, 38 AED 917 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya çalıştı. Yunus ekiplerinin takibi sonucunda şüphelilerin otomobili, yaklaşık yarım saat süren takip sonucu Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde durduruldu. Sürücü F.Y. ve yanındaki arkadaşı F.K. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ve kama ele geçirildi.