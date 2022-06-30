Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve park halindeki otomobillere çarpan sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve park halindeki otomobillere çarpan sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ü'nün uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Ekipler şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili Kılıçaslan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaklaşık 15 kilometre kaçtıktan sonra Güçlü Sokak'ta park halindeki otomobillere çarptı. Kazada hafif yaralanan A.Ü, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. AA / Murat Asil - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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