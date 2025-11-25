Kayseri'de Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Devrildi: İki Yaralı
Kayseri'de polisin durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araç kontrolünü kaybedip devrildi, sonucunda sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi, kovalamaca sırasında aracın kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu yaralandı.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri, Furkan Y. idaresindeki 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralılar, hastaneye kaldırılırken otomobilde tüfek ve tabanca ele geçirildi.