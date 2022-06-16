Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili, Nalçık Bulvarı üzerinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihbarına uymayarak kaçan H.A. yönetimindeki otomobil, Malazgirt Bulvarı'nda durduruldu.

Otomobilde, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Olayda sürücü ve beraberindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title