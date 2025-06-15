Kayseri'de Polisi, Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

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Kayseri'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınavlarına zamanında yetiştirildi. Motosikletli ekipler, öğrencilere hızlı bir şekilde ulaşarak yardımcı oldu.

Kayseri'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Ekipler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.

Sınava geç kalma riski bulanan öğrenciler, kentin farklı noktalarındaki motosikletli ekiplerden yardım istedi.

Ekipler, öğrencileri sınavın başlamasına kısa süre kala okullarına yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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