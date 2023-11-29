Kayseri'de polise çarparak kaçan şahıs yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde uygulama yapan polise çarparak kaçan şahıs yakalandı. Polis memuru yaralandı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde uygulama yapan polise çarparak kaçan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobile 'dur' ihtarı çekti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.B.Ö. kaçmak isterken, görevli polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. M.B.Ö. ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ