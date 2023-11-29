Kayseri'de polise çarpan sürücü tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polise çarptıktan sonra kaçan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise çarptıktan sonra kaçan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, Ş.B. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobile 'dur' ihtarı çekti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.B.Ö. kaçmak isterken, görevli polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.B. ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ş.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, uygulamadan kaçarken aracın polise çarptığı görüntülerde Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı. - KAYSERİ