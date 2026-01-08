Haberler

Kayseri'de uygulama yapan polise çarpan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kayseri'de bir araç sürücüsü, uygulama yapan polis ekibine çarparak 1 polis ve 1 vatandaşın yaralanmasına yol açtı. Şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Kayseri'de aracıyla uygulama yapan ekiplere çarparak 1 polis ile 1 vatandaşın yaralanmasına sebep olan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvar'ında uygulama yapan polis ekibine çarparak kaçmaya çalışan S.T, kısa süre içerisinde yakalandı.

1 polis ile 1 vatandaşın yaralanmasına sebep olan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalandığı anda alkollü olduğu öğrenilen S.T'nin 2033 yılına kadar ehliyetine el konuldu.

Ayrıca S.T'ye çeşitli maddelerden 56 bin 501 lira da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
