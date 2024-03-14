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Kayseri'de polis operasyonunda otomatik tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda otomatik tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli 2 aracın yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen iki ayrı operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramada, CZ 25 marka tam otomatik tabanca ile 77 adet silah üst kapağı ve namlusu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda otomatik tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli 2 aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen iki ayrı operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramada, CZ 25 marka tam otomatik tabanca ile 77 adet silah üst kapağı ve namlusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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