Kayseri'de polis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyon sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.