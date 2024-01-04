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Kayseri'de polis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyon sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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