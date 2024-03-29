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Kayseri'de Polis Olarak Tanıttığı Kişiyi Dolandırdığı İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

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Kayseri'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 70 yaşındaki kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasının kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

178 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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