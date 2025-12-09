Haberler

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 21 yaşındaki İ.T. gözaltına alındı ve tutuklandı. Kovalamaca sırasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücü İ.T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Y.K'nin (20) ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kovalamaca sırasında hem ekip otolarına ve sivil araçlara hem de 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü İ.T'nin 41 suç kaydı olduğu ve "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından 156 bin 623 lira idari para cezası uygulandığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Dün polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istemişti.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü İ.T, otomobiliyle kaçmaya başlamış, otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından yaklaşık 20 kilometre sonra polis ekiplerince Abdulhamid Han Bulvarı'nda durdurulmuştu.

Olayda, sürücü ile yanındaki Y.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title