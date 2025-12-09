Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücü İ.T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Y.K'nin (20) ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kovalamaca sırasında hem ekip otolarına ve sivil araçlara hem de 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü İ.T'nin 41 suç kaydı olduğu ve "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından 156 bin 623 lira idari para cezası uygulandığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Dün polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istemişti.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü İ.T, otomobiliyle kaçmaya başlamış, otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından yaklaşık 20 kilometre sonra polis ekiplerince Abdulhamid Han Bulvarı'nda durdurulmuştu.

Olayda, sürücü ile yanındaki Y.K. gözaltına alınmıştı.