Kayseri'de Polis Kovalamacası: 70 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Kayseri'de polisin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle durdurduğu araçta 70 bin 400 doldurulmuş makaron bulundu. Sürücü S.K. gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta, 70 bin 400 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta yapılan aramada, 70 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.K'nin (43) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel