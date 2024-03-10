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Kayseri'de polis huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı

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Kayseri'de polisin düzenlediği huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, toplamda 1642 kişi sorgulandı ve 11 şüpheli de çeşitli suçlardan yakalandı.

Kayseri'de polisin düzenlediği huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 247 personel, 51 ekip ile 32 noktada düzenlenen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında, 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.

Uygulamada, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi.

Uygulamada, kimliği olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 28 kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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