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Kayseri'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor

Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emniyetin faaliyetlerini anlatan stantlar açıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emniyetin faaliyetlerini anlatan stantlar açıldı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantları gezdi, bir çocuğu polis motosikletine bindirdi.

Stantlarda Toplum Destek Polislik, Olay Yeri İnceleme, Trafik Şube gibi birçok birimin faaliyetlerinin anlatıldığı bilgilendirici broşürler ve araçlar yer aldı.

Stantları gezen vatandaşlar, atlı polislere ilgi gösterdi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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