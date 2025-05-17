Kayseri'de Polis Ekiplerinden Çocuklara Yürek Isıtan Jest

Kayseri'de Polis Ekiplerinden Çocuklara Yürek Isıtan Jest
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Kayseri'de devriye gezen polis ekipleri, yolda selam veren çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler verdi. Bu sıcak karşılaşma, çocukların güven ve sevgi bağını pekiştirdi.

Kayseri'de yürek ısıtan görüntüler: Polisleri gördüler, selama durdular

KAYSERİ - Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerini görünce selama duran çocukların hali yürekleri ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, devriye atarken yol kenarında bulunan çocukların kendilerine selam verdiğini gördü. Araçlarını durdurarak çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara hediye verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı personeller olarak görevimizi sürdürürken, bizleri fark eden çocukların içten selamlarıyla karşılaştık. Bu güzel selamlarına kayıtsız kalamadık; onlarla kısa ama anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Hem yüzlerde tebessüm bıraktık hem de çocuklarımızın teşkilatımıza karşı güven ve sevgi bağını bir kez daha pekiştirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Çünkü onlar bizim en kıymetli emanetimiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Güncel
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