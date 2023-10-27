Kayseri'de Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirdi
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Kayseri'de polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaparak, vatandaşları uyardı. Cuma namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, vatandaşları çeşitli dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Cuma namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi veren ekipler, kentin farklı noktalarında broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Güncel