Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 193 park kontrol edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamalarda 986 şahıs ve 208 araç sorgulanırken, 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ile 9 metruk bina kontrol edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 193 park kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda: 986 şahıs ve 208 araç sorgulanırken, 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ile 9 metruk bina kontrol edildi.
Uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel