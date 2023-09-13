Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamalarda 986 şahıs ve 208 araç sorgulanırken, 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ile 9 metruk bina kontrol edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 193 park kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda: 986 şahıs ve 208 araç sorgulanırken, 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ile 9 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ