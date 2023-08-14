Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 37 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 27 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 22 faili firar şahıs yakalandı. Çalışmalarda ayrıca, çalıntı araçlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 37 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 143 şahıs ve 5 bin 888 araç kaydı sorgulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 1 yakalama hacizli oto, 1 çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet yakalanırken, 27 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 22 faili firar şahıs yakalandı.

Yine ekiplerin yaptıkları çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalanırken, 17 bakaya işlemi yapıldı ve 1 kayıp şahıs bulundu. Çalışmalarda 26 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapılırken, 8 kurusıkı tabanca, 34 fişek ve 10,95 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ