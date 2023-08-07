Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 şahıs yakalandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 18 bin 545 şahıs ve 8 bin 128 aracın sorgulaması yapıldı. Çalışmalarda 5 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Ayrıca 34 faili meçhul olay aydınlatılırken, 25 faili firar şahıs da yakalandı. Toplamda 20 aranan şahıs yakalanırken, 20 bakaya işlemi yapıldı ve 3 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca 23 şahsa kabahatler kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 15 fişek ve 0.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 20 şahıs yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 06 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 18 bin 545 şahıs ve 8 bin 128 aracın sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda 5 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 34 faili meçhul olay aydınlatılırken, 25 faili firar şahıs da yakalandı.

Yine yapılan çalışmalarda 20 aranan şahıs yakalanırken 20 bakaya işlemi yapıldı ve 3 kayıp şahıs bulundu. 23 şahsa kabahatler kanununa muhalefetten işlem yapılırken 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 15 fişek ve 0.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ