Üye Girişi
Haberler
Kayseri'de polis ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşları bilgilendirdi

Kayseri'de polis ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşları bilgilendirdi

Güncel Haberler

Kayseri'de polis ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, kurban satış ve kesim yerinde sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ve bunların önlenmesi konularına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış alanlarını gezdi.

Ekipler, kurban satış ve kesim yerinde sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ve bunların önlenmesi konularına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title