Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi - Haberler

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Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polis ekipleri bit pazarında denetim yaptı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polis ekipleri bit pazarında denetim yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zabıta ile beraber Battalgazi Mahallesi'ndeki bit pazarını denetledi.

Polis ekipleri, 26 satıcı ve 43 kişiyi sorguladı.

Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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