Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi - Haberler

Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polis ekipleri bit pazarında denetim yaptı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polis ekipleri bit pazarında denetim yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zabıta ile beraber Battalgazi Mahallesi'ndeki bit pazarını denetledi.
Polis ekipleri, 26 satıcı ve 43 kişiyi sorguladı.
Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel