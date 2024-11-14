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Kayseri'de Polis Denetimlerinde Kaçakçılık ve Adam Öldürme Suçlarıyla İlgili Yakalamalar

Kayseri'de Polis Denetimlerinde Kaçakçılık ve Adam Öldürme Suçlarıyla İlgili Yakalamalar
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Kayseri'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde 683 kişi ve 310 araç sorgulandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan iki kişi yakalanırken, kaçakçılıkla ilgili birçok malzeme ele geçirildi.

KAYSERİ'de polis tarafından yapılan denetimlerde 683 kişi ve 310 araç sorgulandı, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Develi ilçesinde 683 şahıs ve 310 araç sorgulandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Y. (34) ile aynı suçtan aranan M.Ü. (43) yakalandı. 'Kaçakçılık' ve '6136 SKM' suçundan 6 şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 427 bin 660 adet makaron, 16 adet kaçak cep telefonu, tabanca, 90 kilo tütün ve 143 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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