Kayseri'de Polis Denetimlerinde Kaçakçılık ve Adam Öldürme Suçlarıyla İlgili Yakalamalar

KAYSERİ'de polis tarafından yapılan denetimlerde 683 kişi ve 310 araç sorgulandı, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Develi ilçesinde 683 şahıs ve 310 araç sorgulandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Y. (34) ile aynı suçtan aranan M.Ü. (43) yakalandı. 'Kaçakçılık' ve '6136 SKM' suçundan 6 şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 427 bin 660 adet makaron, 16 adet kaçak cep telefonu, tabanca, 90 kilo tütün ve 143 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, polis merkezine götürüldü.