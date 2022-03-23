Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/PYD terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarız'da bulunduğu tespit edilen zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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