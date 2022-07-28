Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Suriye PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.