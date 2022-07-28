Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
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KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel