Kayseri'de PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı verilen bir şüpheliyi Kocasinan ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

Kayseri'de PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı verilen bir şüpheliyi Kocasinan ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.