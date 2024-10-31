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Kayseri'de Pet Shopta Yangın: İş Yeri Sahibi Yaralandı

Kayseri'de Pet Shopta Yangın: İş Yeri Sahibi Yaralandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir pet shopta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi Mehmet Can, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangında bazı hayvanlar hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can (28), "Dumanlar yoğunlaşmaya başlayınca, hayvanları çıkarmaya çalıştım. Birazını kurtardım. Ellerim, ayağım ve karnım yandı" dedi.

Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi'ndeki pet shopta, 29 Ekim'de saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında kuş ve balıklar öldü. Dükkanındaki hayvanları kurtarmak isterken ellerinden ve karın bölgesinden yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pet shop sahibi Mehmet Can, hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

'DÜKKANDA SOBA YAKIYORDUK'

Mehmet Can, "Burası bir pet shop olduğu ve içeride de canlı hayvan olduğu için doğal gaz ile ısınma imkanımız yoktu. Hayvanlar üşümesin diye dükkanda soba yakıyorduk. Sobayı yakıp, kapının önüne çıkmıştım. Arkadaşlarımla muhabbet ediyordum. İçerisi soğumasın diye kapıyı da kapadım. İçeriye baktığımda dumanları gördüm. Yangının sobadan çıktığını düşünüyorum. Dumanlar yoğunlaşmaya başlayınca, hayvanları çıkarmaya çalıştım. Birazını kurtardım. Hayvanları kurtarmaya çalışırken ben de yaralandım. Ellerim, ayağım ve karnım yandı. Sonra da ekipler geldi. Maddi zararımız var" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/YAHYALI, (Kayseri),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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