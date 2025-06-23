Kayseri'de Pencereden Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Kayseri'de Pencereden Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
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Kayseri'de bir çocuk, 2 katlı bir binanın penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de 2 katlı binanın birinci katındaki pencereden düşen 6 yaşındaki M.A. isimli çocuk, ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Doktor Ayhan Ada Caddesi'nde meydana geldi. M.A. isimli erkek çocuğu, 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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