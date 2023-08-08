Kayseri'de Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan pazar yerinde meydana gelen silahlı saldırıda, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de pazar yerinde silahla yaralanan biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda kurulan pazarda bulunan İ.E. (12) ve H.K'nin (22) bir tabancadan isabet eden kurşunla yaralandığını gören vatandaşlar polise haber verdi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, tabancayla ateş açtığı iddia edilen ve otomobille olay yerinden kaçan şüpheli A.T'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.