Kayseri'de Patlayıcı Tesisine Tepki: Mera Alanları Tehlikede

Merada yapılmak istenen patlayıcı tesisine tepki

Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu Başkanı Nurşah Özyürek:

"Bu alan resmi kayıtlarda çayır ve mera olarak yer almakta olup 4 köy tarafından mera olarak kullanılmaktadır"

KAYSERİ - Kafkas Dernekleri Birlik Platformu üyeleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağı Beyçayır ve Eğrisöğüt Mahallelerine yapılması planlanan patlayıcı tesisine tepki gösterdi. Platform başkanı Nurşah Özyürek, alanın 4 köy tarafından mera olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenecektir" dedi.

Kafkas Dernekleri Birlik Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağı Beyçayır ve Eğrisöğüt Mahallelerine yapılması planlanan patlayıcı tesisine tepki gösterdi. Platform başkanı Nurşah Özyürek, "2022 yılında ilgili şirketçe Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Eğrisögüt köyü ile Aşağı Beyçayır köyü arasına patlayıcı fabrikası yapılması yönünde ÇED başvurusu ve sonrasında 31.01.2023 tarihinde ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmıştı. ÇED toplantısında gerek hukuken bu tesisin yapılmasının mümkün olmadığı ortaya konulmuş, gerekse köylülerin, bölge halkının ve STK'ların ciddi tepkisi sonucu şirketçe başvuru geri çekilmişti. Sonrasında şirketçe ÇED'e tabi olmaksızın yeni başvuru yapılmış, yine halkın tepkisi, tesisin çevreye, doğaya vereceği zararların ortaya konulması ve hukuken yapılma imkanının olmaması gözetilerek Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce şirketin başvurusu reddedilmiştir. İlgili şirketçe Mayıs 2025 ayında yapılmak istenen patlayıcı fabrikası ile ilgili yeni ÇED başvurusu yapılmıştır. İlk ÇED başvurusunu bu tesisin buraya yapılamayacağını anlayarak geri çeken şirketin ÇED dışı başvurusunun Çevre İl Müdürlüğünce reddedilmesine rağmen yeni ÇED başvurusu yapması haksızlıklarını ortaya koymaktadır. Köylerimizde yapılmak istenen yıllık 55 bin ton anfo patlayıcı üretimi, toplam 425 ton kapasiteli patlayıcı depoları yapımı ve 7 milyon kapsül montajı işidir. Başlangıçta bu patlayıcılar yapılmak istenmekteyse de sonraki aşamada elbette ki bunların artacağını, değişeceğini, çok daha tehlikeli patlayıcıların üretileceğini düşünmekteyiz. Anfo, amonyum nitrat ile fuel oilden yapılmaktadır. 2020 yılında Beyrut limanındaki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış ve neredeyse Beyrut gibi büyük bir şehri yok etmiş, yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmış, on binlerce bina zarar görmüştür. Dünya bankasına göre patlama 4-4,5 milyar dolarlık zarara neden olmuştur. Beyrut limanında 2 bin 750 tonun yaptığı hasar gözetildiğinde 55 bin ton kapasitesi olacak tesiste istenmeyen bu tür bir patlamanın gerçeklemesi halinde bırakın köylerimizi Pınarbaşı ilçesi yok olmakla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Alanın 4 köy tarafından mera olarak kullanıldığını kaydeden Özyürek, Bu alan resmi kayıtlarda çayır ve mera olarak yer almakta olup 4 köy tarafından mera olarak kullanılmaktadır. Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenecektir. Planlanan tesis tarlaların hemen yanında olup tarımı bitirecek, zehirli tahıl imalatına neden olacaktır. Planlanan tesisin 200 metre kadar yanında yeşermekte olan orman fidanları mevcuttur. Tesisin yapılması istenilen yer bölgenin en yüksek rakıma sahip yerlerindendir. Yağmur ve kar sularıyla kimyasallar bir taraftan Zamantı Irmağına, bir taraftan Bahçecik Barajına akacak, balıkçılık, sulama alanı, dolayısıyla Pınarbaşı halkı zehirlenecektir. Patlayıcı fabrikasında birçok kimyasal kullanılacak olup havayı, toprağı, çevreyi kirletecektir" şeklinde konuştu.