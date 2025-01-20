Kayseri'de Pastırmacılardan 'Yılın Kareleri' Oylaması

Kayseri'de pastırmacılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esnaf, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kentte 35 yıldır pastırma satan Mustafa Tokluman, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de de Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "O Bakış" adlı fotoğrafı oylayan Tokluman, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" ve "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesine oy verdi.

Tokluman, AA muhabirine, oylamada güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pastırmacı Mustafa Demirel ise "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Haber"de Ali Jadallah'ın çektiği "O Bakış", "Günlük Hayat"ta Elif Öztürk'ün "100 Yıl Sonra" ve "Spor" da da Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" isimli fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Oylamada fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Demirel, birbirinden güzel fotoğraf karelerine imza atan AA çalışanlarını kutladı.