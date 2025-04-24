Kayseri'de Parkta Cinayet: İki Sanığa Hapis Cezası

KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ın (16) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanıktan silahı kullanan Serhat Ata (20) 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl, olay sırasında yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Hasan K. (20) ise 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. Serhat Ata ile bu sırada yanında olan Hasan K. gözaltına alındı. 2 şüpheliden Serhat Ata tutuklandı, Hasan K. ise ev hapsine çarptırıldı. İtiraz sonrası Hasan K. de tutuklandı. Serhat Ata ile Hasan K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 4'üncü duruşmasında; tutuklu sanıklar, ölen Şaban Sarıbalık'ın annesi A.S. ve taraf avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Serhat Ata, "Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. Sonuçta ikimiz de gençtik" dedi.

Hasan K. ise olayla alakası olmadığını belirterek, "Birlikte hareket etmedik. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Ölen Sarıbalık'ın annesi şikayetçi olduğunu söyleyerek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı öncesi mütalaasını tekrar ederek, her 2 sanığın da 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serhat Ata'yı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü. Heyet, Ata'nın cinayet sırasında yanında olan arkadaşı Hasan K.'yi ise 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan önce müebbet ardından da 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.