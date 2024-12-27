Kayseri'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, parkta oturan arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 46 yaşındaki Y.D. ağır yaralanırken, saldırgan B.C. kaçtı ancak daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'ta bir parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
B.C, 46 yaşındaki Y.D'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.