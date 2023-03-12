Kayseri'de parklar yerli elektrikli süpürge makinesi ile süpürülecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ve elektrikli çevre dostu 3 park süpürge makinesini temizlik filosuna kattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca, milli teknoloji kullanan firmalarla görüşülerek, Devlet Malzeme Ofisinden 3 park süpürge makinesi satın alındı.

Yüzde 100 yerli elektrik şarjlı süpürge makineleri, sessiz çalışmaları ile vatandaşları da rahatsız etmeyerek parkları temizleyecek.

12 saat şarj süresi dayanıklılığı ile verimli bir çalışma kapasitesine sahip makinelerle park, bahçe ve mesire alanlarının daha da güzelleştirilmesi hedefleniyor.