Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamada zarar gören otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.