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Kayseri'de park halindeki otomobil yangını söndürüldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeyken yanan bir otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki bir araç yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, otomobil de kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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