Kayseri'de Havadaki 'Paramotor' Aslında Helyum Balonu Çıktı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, mahallelinin paramotor zannederek ihbarda bulunduğu havadaki cisim, çizgi film karakterli helyum balonu çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Develi ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Havada uçan bir cismi telefonuyla kaydeden kişi, paramotor olduğunu zannederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin gece saatlerine kadar bölgede yaptığı araştırmada cismin, helyum gazı ile doldurulan çizgi film karakterli balon olduğu tespit edildi.

Kale Mahallesi Muhtarı Arif Yavuz, "Saat 17.00 sıralarında bir cisim görüldü. Köyde gören arkadaşlar paramotor dedi. Daha sonra kamera kayıtları alındı. Sonrasında paramotor olmadığı anlaşıldı. Telefondaki görüntülerde pembe renkte bir balon olduğu görüldü. Devletimiz hemen geldi. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Tepeden alçak şekilde süzüldüğü görüldü. Köyün çıkışına doğru gitti. Özel harekatımız balonu titizlikle arıyor" dedi. Diğer yandan ekiplerin sabah saatlerinde çizgi film karakterli balonu bulduğu öğrenildi.

İlçede geçen yıl bölgeye yakın bir yere paramotor ile iniş yapan PKK'lı 2 terörist, veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı (24) şehit edip aracını gasp ettikten sonra Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırıda bulunmuştu. Yaşanan bu olay nedeniyle havada cisim gören vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne paramotor olma ihtimaline karşı ihbarda bulunduğu bildirildi.