Para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Kayseri'de araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gevhernesibe Mahallesi'ndeki otoparkta bir araçtan 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para ile bir iş yerinden 2 bin 500 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.D. (14) ve G.E. (15) olduğunu tespit etti.

İş yerinden hırsızlık yaptıkları sırada kendilerini fark eden bir kişiyi de darbettikleri belirlenen zanlılardan F.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların otoparktaki araçların kapısını zorlaması ve iş yerindeki hırsızlık sonrası olay yerinden kaçma anı kameralara yansıdı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title