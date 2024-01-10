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Kayseri'de Para ve Ziynet Eşyası Çalan Şüphelilerden 17'si Tutuklandı

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Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Mahkeme Tutuklama Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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