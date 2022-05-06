Kayseri'de para ve ziynet eşya hırsızlığı şüphelisi 2 kadın yakalandı - Haberler

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Kayseri'de para ve ziynet eşya hırsızlığı şüphelisi 2 kadın yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de para ve ziynet eşya hırsızlığı şüphelisi 2 kadın yakalandı

Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 4 ikametten 181 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 200 lira çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.K, S.A, D.A, S.K. ve F.G'nin yakalanması için 5 adrese, 16 ekip ve 32 personelle operasyon düzenledi. Operasyonda, E.K. ve S.A. yakalandı.

Adreslerde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

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