Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Özel Öğrenciler Temsili Askerlik Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 29 özel öğrenci, düzenlenen törenle asker üniforması giyip yemin etti. Törende öğrencilere terhis belgesi verildi.

Kayseri'de 29 özel öğrenci düzenlenen törenle temsili askerlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel öğrenciler asker üniforması giyip, yemin etti.

Gençlerin ailelerinin de katıldığı törende öğrencilere terhis belgesi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Eğitim Güncel Haberler

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

 Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın

Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title