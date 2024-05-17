Kayseri'de Özel Öğrenciler Temsili Askerlik Yaptı
Kayseri'de Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 29 özel öğrenci, düzenlenen törenle asker üniforması giyip yemin etti. Törende öğrencilere terhis belgesi verildi.
Kayseri'de 29 özel öğrenci düzenlenen törenle temsili askerlik yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel öğrenciler asker üniforması giyip, yemin etti.
Gençlerin ailelerinin de katıldığı törende öğrencilere terhis belgesi verildi.