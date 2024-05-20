Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de özel halk otobüsü kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada annesiyle birlikte otobüsün altında kalan başka bir kadının tedavisi ise devam ediyor.

Kayseri'de özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda dün, M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsünün çarptığı E.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada annesi E.A. ile birlikte otobüsün altında kalan S.A'nın tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title