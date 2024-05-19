Kayseri'de Özel Halk Otobüsü Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Kazada anne ve oğlu otobüsün altında kaldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı.
M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.A. (28) ile oğlu S.A'ya (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan anne ile oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.